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Омским бизнесменам разрешили не платить 30 млн рублей налогов

Омским бизнесменам разрешили не платить 30 млн рублей налогов

17 августа 2020, 10:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Некоторых предпринимателей на время освободили от уплаты налогов из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Во время эпидемии коронавируса омские предприятия и организации могут получить освобождение от уплаты налогов по договорам аренды зданий, находящихся в муниципальной собственности. Исключения составляют жилые помещения.

По словам первого замдиректора департамента имущественных отношений Ольги Григоренко, за время действия льготы ей воспользовались 148 арендаторов. Возможность не платить налоги получили 66 бизнесменов, из которых 35 занимаются малым предпринимательством. Сумма льгот составила 14 млн рублей.

Кроме того, отсрочку по оплате аренды получили 62 арендатора земельных муниципальных участков (на сумму около 17 млн рублей) и три арендатора нежилых помещений (на сумму 443 тыс рублей).

На местном уровне предприниматели могут не платить по договорам за установку и использование рекламных баннеров за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Также их освободили от платы за размещение НТО с 28 марта по 12 мая 2020 года.

Наиболее пострадавшими от коронавируса отраслями считаются кинотеатры, физкультурно-оздоровительные заведения, транспорт, грузоперевозки, парки и непродовольственные магазины.

#Новости#Налоги#Экономика#Омск сегодня
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