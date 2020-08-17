Омские приставы поджидали омичей на Горбатом мосту

Судя по снимкам, здесь организовали традиционный совместный рейд омского УФССП и ГИБДД. В рамках таких мероприятий выявляются автомобили, у владельцев которых имеются неоплаченные долги. Так, в ходе одного из рейдов остановили мужчину, задолжавшего 172 тысячи рублей. Правда, как выяснилось, долг был не его, а прежнего владельца машины. Перед покупкой омич о долге не знал, а впоследствии не смог оформить на себя собственность.