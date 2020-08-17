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Омские приставы поджидали омичей на Горбатом мосту

Омские приставы поджидали омичей на Горбатом мосту

17 августа 2020, 14:24
Фото: «[В] Омске»
Прошел очередной рейд с целью выявления должников. Фотографии с места событий появились в соцсетях.

Сегодня в соцсетях появилось лаконичное сообщение. «Горбатый мост. Судебный пристав», - написали горожане. Также к посту прикрепили фотографии с места событий.

Судя по снимкам, здесь организовали традиционный совместный рейд омского УФССП и ГИБДД. В рамках таких мероприятий выявляются автомобили, у владельцев которых имеются неоплаченные долги. Так, в ходе одного из рейдов остановили мужчину, задолжавшего 172 тысячи рублей. Правда, как выяснилось, долг был не его, а прежнего владельца машины. Перед покупкой омич о долге не знал, а впоследствии не смог оформить на себя собственность.

#Новости#Приставы#Мост#Общество#Авто
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