Омские астрологи перечислили знаки зодиака, которым вечно не хватает денег

Отрицательно сказывается на представителях этого знака зодиака тяга к роскоши и беспечность, с которой часто Стрельцы относятся к доходам. Нередко можно от них услышать жалобу на отсутствие денег, хотя зарабатывают Стрельцы часто прилично. Люди этого знака легко берут кредиты и ссуды, не заботясь о выплатах. При этом легко сами дают в долг. В таких нервных буднях Стрельцы могут провести всю жизнь.