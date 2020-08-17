Омские астрологи перечислили знаки зодиака, которым вечно не хватает денег

Водолей
Этот знак сосредоточен на креативе и творчестве, поэтому управление финансами для них – дело скучное, утомительное и сложное. Водолеи живут сегодняшним днем и не думают о перспективах. Доходы и благосостояние зависят от настроя. При желании эти люди могут хорошо заработать, но если нет настроения, то настроиться на рабочий лад будет сложно.
Таким людям лучше обзавестись личным помощником, который будет следить за финансами и стимулировать к работе.
Стрелец
Отрицательно сказывается на представителях этого знака зодиака тяга к роскоши и беспечность, с которой часто Стрельцы относятся к доходам. Нередко можно от них услышать жалобу на отсутствие денег, хотя зарабатывают Стрельцы часто прилично. Люди этого знака легко берут кредиты и ссуды, не заботясь о выплатах. При этом легко сами дают в долг. В таких нервных буднях Стрельцы могут провести всю жизнь.
Близнецы
Представители этого знака легко зарабатывают, но также легко тратят. На чем стоит экономить, а на что можно потратить или куда инвестировать Близнецы совсем не разбираются. Повезло им в том, что счета пополняются быстрее, чем опустошаются, поэтому Близнецы всегда в плюсе и от расходов страдают редко.