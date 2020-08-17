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Омичи ради забавы нацепили голубю удавку на шею

Омичи ради забавы нацепили голубю удавку на шею

17 августа 2020, 13:36
Фото: ЧП Омск
Птицу, попавшую в ловушку чьей-то жестокости, спасли омичи. Рассказ об этом появился в соцсетях.

Омичи рассказали в паблике «ЧП Омск» об издевательстве над голубем. «Вчера встретили голубя. Какие-то люди решили, что будет смешно надеть крышку от пэт-бутылки ему на голову...», - написали горожане.

Авторы поста провели «операцию» и освободили птицу из ловушки. Мнения комментаторов разделились: кто-то решил, что голубь попал в передрягу сам. «Склоняюсь к версии, что он мог и сам напороться. Голуби очень наглые нынче пошли, суются, куда ни попадя, да и летают так, что людей крыльями по голове задевают», - высказались комментаторы.

Другие же сочли, что над птицей поиздевались живодеры. «Бедненький. Много людей развелось, которые издеваются над животными... Недавно только видела пацана, который мозги встряхнул голубю, я не успела подбежать, уже все было», - поделилась омичка.

Фото: ЧП Омск

#Новости#Голубь#Общество
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