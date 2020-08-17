Омичи ради забавы нацепили голубю удавку на шею

Авторы поста провели «операцию» и освободили птицу из ловушки. Мнения комментаторов разделились: кто-то решил, что голубь попал в передрягу сам. «Склоняюсь к версии, что он мог и сам напороться. Голуби очень наглые нынче пошли, суются, куда ни попадя, да и летают так, что людей крыльями по голове задевают», - высказались комментаторы.