Омичи переживают из-за свалки в водоохранной зоне Иртыша

Вчера в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба на несанкционированную свалку, которая образовалась на лодочной станции возле лыжной базы «Авангард». По словам автора поста, мусор оставляют сами отдыхающие.
Однако тогда становится непонятно, почему на территории находится свалка, когда въезда на пляж является платным. Кроме того, нелегальная помойка располагается в водоохраной зоне Иртыша. Свалка грозит омичам неприятными последствиями.
«При весеннем половодье это все смоет, — объяснил автор поста. — Прошу администрацию [города] обратить на это внимание».
В комментариях омичи недоумевают, почему неизвестные граждане берут с омичей плату за въезд, поскольку за проезд в водоохранную зону должны штрафовать. Возникают вопросы о законности подобных мероприятий.