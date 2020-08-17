На водителя большегруза за смертельное ДТП под Омском завели дело

По предварительным данным, 16 августа 2020 года около 16:35 часов на 927 км трассы «Иртыш» 33-летний водитель грузового автомобиля врезался в иномарку, движущуюся в попутном направлении. От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем DAF.
В результате аварии водитель иномарки 38-летняя женщина и 9-летняя девочка погибли на месте. Водители большегрузов не пострадали, оба мужчины были трезвыми. По данным следствия, подозреваемый не учел интенсивность движения, неправильно выбрал скорость и не выдержал дистанцию.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до 7-ми лет лишения свободы.