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На водителя большегруза за смертельное ДТП под Омском завели дело

На водителя большегруза за смертельное ДТП под Омском завели дело

17 августа 2020, 15:48
Фото: 55.mvd.ru
Следователем ОМВД России по Калачинскому району возбуждено уголовное дело в отношении водителя фуры, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 16 августа 2020 года около 16:35 часов на 927 км трассы «Иртыш» 33-летний водитель грузового автомобиля врезался в иномарку, движущуюся в попутном направлении. От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем DAF.

В результате аварии водитель иномарки 38-летняя женщина и 9-летняя девочка погибли на месте. Водители большегрузов не пострадали, оба мужчины были трезвыми. По данным следствия, подозреваемый не учел интенсивность движения, неправильно выбрал скорость и не выдержал дистанцию.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до 7-ми лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия
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