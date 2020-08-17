На водителя большегруза за смертельное ДТП под Омском завели дело

По предварительным данным, 16 августа 2020 года около 16:35 часов на 927 км трассы «Иртыш» 33-летний водитель грузового автомобиля врезался в иномарку, движущуюся в попутном направлении. От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем DAF.