Минприроды: пустырь в Дендропарке предназначен для омичей, а не для бизнеса

В настоящее время земля имеет федеральный статус памятника природы. Ей хотят присвоить статус природно-рекреационного комплекса. В качестве примера Сердюков привел парк Победы, через дорогу от которого располагается особо охраняемая природная территория – Птичья гавань. «Здесь другой статус, но мы хотим создать что-то подобное. Место, куда люди будут приходить гулять с детьми, соприкасаться с природой в ее прекрасном виде, а не в том, который мы видим сейчас», - пояснил чиновник.