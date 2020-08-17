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Минприроды: пустырь в Дендропарке предназначен для омичей, а не для бизнеса

Минприроды: пустырь в Дендропарке предназначен для омичей, а не для бизнеса

17 августа 2020, 16:26
Фото: скриншот видео правительства Омской области
Омичам объяснили, зачем хотят отделить участок особо охраняемой природной территории. Об этом на сегодняшнем мероприятии рассказал замглавы омского Минприроды.

Сегодня замглавы омского Минприроды Александр Сердюков ответил на вопросы журналистов по поводу судьбы омского Дендросада им. Гензе. По словам Сердюкова, часть территории хотят отделить, чтобы иметь возможность благоустраивать ее и использовать «для нужд граждан».

«Сейчас это пустырь, который в свое время присоединили к особо охраняемой природной территории, чтобы сохранить. Сейчас встал вопрос, что делать дальше. Для того, чтоб мы могли здесь что-то запроектировать, приспособить, облагородить этот участок, нам необходимо изменение категории», - объяснил замминистра.

В настоящее время земля имеет федеральный статус памятника природы. Ей хотят присвоить статус природно-рекреационного комплекса. В качестве примера Сердюков привел парк Победы, через дорогу от которого располагается особо охраняемая природная территория – Птичья гавань. «Здесь другой статус, но мы хотим создать что-то подобное. Место, куда люди будут приходить гулять с детьми, соприкасаться с природой в ее прекрасном виде, а не в том, который мы видим сейчас», - пояснил чиновник.

После отделения будет заказан проект благоустройства, который пройдет общественное обсуждение, экологическую экспертизу: специалисты смогут убедиться, что реализация планов не нанесет ущерба природе. Уже есть эскизные наработки; по словам Александра Сердюкова, будет из чего выбирать.

Журналисты озвучили опасения по поводу возможного появления в Дендросаду жилых построек или, к примеру, офисного здания. «Это невозможно. Территория особо охраняемая. По законодательству ее невозможно предоставить под индивидуальную, многоквартирную застройку, торговые комплексы и др.», - уверил чиновник.

#Новости#Парки#Общество
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