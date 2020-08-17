Двое молодых омичей попали в больницу после аварии с «ГАЗелью»

Авария случилась накануне вечером около 22:25 часов на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина. Полицейские предварительно выяснили, что водитель «ГАЗели» хотел повернуть на перекрестке налево, но перед маневром не пропустил автомобиль Nissan Sunny.
В результате легковушка въехала в «ГАЗель», а затем врезалась в металлическое ограждение тротуара. С места аварии 22-летнего водителя Nissan, а также его 16-летнего пассажира отвезли в больницу. Об их состоянии информации нет.
В Госавтоинспекции добавили, что проводится проверка.