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Двое молодых омичей попали в больницу после аварии с «ГАЗелью»

Двое молодых омичей попали в больницу после аварии с «ГАЗелью»

17 августа 2020, 15:11
Фото: пресс-служба омской Госавтоинспекции
В омской Госавтоинспекции поделились подробностями серьезного ДТП с участием легковушки и «ГАЗели». С места аварии в больницу увезли двух парней.

Авария случилась накануне вечером около 22:25 часов на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина. Полицейские предварительно выяснили, что водитель «ГАЗели» хотел повернуть на перекрестке налево, но перед маневром не пропустил автомобиль Nissan Sunny.

В результате легковушка въехала в «ГАЗель», а затем врезалась в металлическое ограждение тротуара. С места аварии 22-летнего водителя Nissan, а также его 16-летнего пассажира отвезли в больницу. Об их состоянии информации нет.

В Госавтоинспекции добавили, что проводится проверка.

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