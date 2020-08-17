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Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть гречку каждый день

Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть гречку каждый день

17 августа 2020, 13:24
Фото: pixabay.com
По словам российского врача-диетолога Татьяны Разумовской, гречка не повредит организму даже при ежедневном употреблении, несмотря на то, что не рекомендуется есть один и тот же продукт каждый день.

Гречка превосходит по набору полезных веществ многие продукты. В ней содержатся соли железа, никотиновая кислота, витамины группы В и С, фолиевая кислота и магний. Также эта каша способствует снижению веса.

Гречка снабжает организм медленными углеводами, которые длительное время поддерживают чувство сытости: не менее двух-трех часов. Сваренная на воде каша дает всего 120 килокалорий на 100 гр. Ее потребление снижает аппетит и помогает скинуть лишние килограммы.

Но использовать гречку в качестве продукта в монодиете не нужно. Такое питание приведет к сбою в пищеварении, может спровоцировать проблемы с кишечником и стать большим стрессом для организма, сделав его уязвимым для инфекций.

Гречка уменьшает уровень сахара в крови, предотвращает резкие всплески глюкозы. Если имеется предрасположенность к диабету, то она помогает держать вес в норме. Полезнее всего употреблять кашу утром, на завтрак. Сочетание гречки с белковыми продуктами способно вызвать брожение. Ее лучше есть вместе с овощами, грибами и яйцами.

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