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В Омске ожидают минусовую температуру

В Омске ожидают минусовую температуру

16 августа 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ночью 16 августа температура воздуха может снизиться до -2 градусов. Прогноз на ближайшие дни в Омской области передает Обь-Иртышское УГМС.

По данным синоптиков, 16 августа дневная температура не поднимется выше 26 градусов. Осадков не ожидается. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Синоптики предупреждают, ночью в приземном слое заморозки от 0 до -2 градусов.

Завтра, 17 августа, прогнозируют похолодание. Так, температура воздуха днем +18… +23 градуса. Местами возможен кратковременный дождь, гроза и сильные порывы ветра. Ночью столбик термометра не поднимется выше +14.

Во вторник, 18 августа, дневная температура сохранится — +18… +23 градуса. Не исключают кратковременный дождь, местами грозы, небольшие порывы ветра. Ночью станет еще холоднее — до +13 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза.

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