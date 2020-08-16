В Омске ожидают минусовую температуру

По данным синоптиков, 16 августа дневная температура не поднимется выше 26 градусов. Осадков не ожидается. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Синоптики предупреждают, ночью в приземном слое заморозки от 0 до -2 градусов.
Завтра, 17 августа, прогнозируют похолодание. Так, температура воздуха днем +18… +23 градуса. Местами возможен кратковременный дождь, гроза и сильные порывы ветра. Ночью столбик термометра не поднимется выше +14.
Во вторник, 18 августа, дневная температура сохранится — +18… +23 градуса. Не исключают кратковременный дождь, местами грозы, небольшие порывы ветра. Ночью станет еще холоднее — до +13 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза.