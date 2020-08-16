Погода в доме: как получать радость от своего жилища?

Внешний и внутренний облик дома вносит немалый вклад в общее настроение его обитателей. Если дома кавардак, если что-то постоянно сломано или не ладится, то в таких условиях настроение будет не из лучших. Поэтому для сохранения душевного равновесия хозяину стоит следить за всеми системами - электричеством, канализацией и так далее, чтобы не возникали поломки, которые испортит настроение и скажутся на семейном бюджете. Также важно соблюдать порядок: вещи должны лежать на своих местах, а все старые и ненужные стоит выбрасывать.