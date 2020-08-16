Омский гороскоп: этим знакам Зодиака рекомендовано решить проблемы до конца лета

Овен
Астрологи рекомендуют овнам до конца августа настроиться на работу, бизнес, дела. Привести деловую сторону жизни в порядок. Работать будет легче, если представители знака избавятся от вредных привычек. Любовная сфера будет не в приоритете, но переживать рано. Уже в следующем месяце Овны восполнят утраченное. Астрологи советуют проявлять напористость, это поможет достичь целей.
Телец
Тельцам стоит найти путь к внутренней гармонии. Это быстро принесет свои результаты. Астрологи рекомендуют до начала осени взять отпуск, отдохнуть, сменить обстановку. Также представителям знака будет полезно потратить деньги на развитие талантов, получение новых знаний, повышение профессиональных навыков.
Весы
Астрологи прогнозируют Весам много новых знакомств и важных встреч до конца августа. Последние две недели лета будут очень динамичны, но спешить принимать окончательные решения не стоит. Представителям знака советуют идти своей дорогой по принципу «тише едешь — дальше будешь». Окончание месяца — идеальное время, чтобы определить свой путь и жизненные приоритеты.
Скорпион
Скорпионам до конца лета встретиться много неприятных личностей. Астрологи рекомендуют представителям знака поступать по совести. Негативные поступки могут сказаться на карме, любовной и финансовой удаче, настроении. Последние дни лета — время расцвета сил для Скорпионов. Представителям знака будут важны частые встречи с друзьями.
Рыбы
Рыбам астрологи сулят новые знакомства. Но астрологи рекомендуют не доверять каждому, кто улыбается в ответ. Также представителям знака рекомендуют изменить место работы, открыть новый бизнес или заняться поисками новых источников дохода. Конец лета для этого — самое подходяще время. В ближайшие пару недель Рыбам советуют не бояться экспериментов.