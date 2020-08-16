Омский гороскоп: этим знакам Зодиака рекомендовано решить проблемы до конца лета

Астрологи рекомендуют овнам до конца августа настроиться на работу, бизнес, дела. Привести деловую сторону жизни в порядок. Работать будет легче, если представители знака избавятся от вредных привычек. Любовная сфера будет не в приоритете, но переживать рано. Уже в следующем месяце Овны восполнят утраченное. Астрологи советуют проявлять напористость, это поможет достичь целей.