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Омская полиция с беспилотником Росгвардии двое суток искала стадо коров

Омская полиция с беспилотником Росгвардии двое суток искала стадо коров

16 августа 2020, 16:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники ОМВД России по Крутинскому району Омской области объединились с работниками сельскохозяйственного предприятия. Их ждал удивительный «квест» — найти 39 пропавших коров. Подробности поисков сообщили в пресс-службе УМВД.

Директор сельхоз организации накануне обратился в полицию. Рассказал, что животные пропали возле деревни Ольгино.

Утром пастух выгнал стадо на пастбище, употребил алкоголь и уснул. Коровы спиртное не употребляли, но веселиться пошли. Кто куда — животные разбрелись по окрестностям.

Вечером того дня пастух пригнал стадо для дойки. Только тогда ветеринарный врач обнаружил отсутствие 39 коров. Самостоятельные поиски сотрудников хозяйства не дали результата. Удалось найти лишь следы, ведущие в болотистую местность.

Сотрудники полиции прошли всю лесополосу рядом с местом дойки, обследовали ближайшие болота — даже применили беспилотный летательный аппарат авиационного отряда Росгвардии.

Потерявшееся стадо обнаружили в болотистой низине. Все 39 коров вернули на предприятие.

С работниками хозяйства полиция провела беседу о необходимости должного контроля над животными.

#Новости#Животные#Поиски#УМВД#Общество
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