Омичи пожаловались на ночных гонщиков

Другой вспомнил историю с неизвестным снайпером на Набережной, когда «некто» ночью стрелял по нарушителям тишины из пневматического оружия: «Потом удивляются, почему по ним стреляют из окон». Довольно скоро появились и те, кто определил водителя-дрифтера: «Это бездельник, который утром на работу ни разу не вставал».