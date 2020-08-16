Омичи пожаловались на ночных гонщиков

Автор анонимного поста сообщает, что на парковке возле дома № 18 на улице Перелета ночью, в 01:20, объявился нарушитель спокойствия. Водитель заносил автомобиль по кругу. Дрифт сопровождался громким характерным звуком от шин.
«Если нашим службам интересно, то по периметру дома камеры! И вычислить этого гражданина, мне кажется, не будет сложно», — добавляет автор сообщения.
В комментариях под постом пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. «Просто у нас в Омске нет нормальных мест, где можно подрифтить. Поэтому они это делают на дорогах, во дворах, на парковках», — предположил один из комментаторов.
Другой вспомнил историю с неизвестным снайпером на Набережной, когда «некто» ночью стрелял по нарушителям тишины из пневматического оружия: «Потом удивляются, почему по ним стреляют из окон». Довольно скоро появились и те, кто определил водителя-дрифтера: «Это бездельник, который утром на работу ни разу не вставал».