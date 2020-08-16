Назвали районы Омской области, в которых обнаружили COVID-19

Еще 103 новых случая заражения зафиксировано в Омской области. 71 случай зарегистрировали в Омске. Сразу семь в Калачинском районе. Пять — в Большереченском. В Омском районе прибавилось четыре пациента. Еще три новых случая в Москаленском районе.
В Тюкалинском, Черлакском и Нововаршавском районе по два новых случая заражения. По одному зафиксировано в следующих районах: Муромцевский, Исилькульский, Кормиловский, Любинский, Щербакульский, Полтавский и Тарский.
Напомним, за минувшие сутки с диагнозом коронавирус скончалось сразу пять жителей Омской области. Уже завтра количество заболевших за все время пандемии, скорее всего, перейдет отметку в восемь с половиной тысяч.