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Назвали районы Омской области, в которых обнаружили COVID-19

Назвали районы Омской области, в которых обнаружили COVID-19

16 августа 2020, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 15 муниципальных образований Омской области. Региональный минздрав опубликовал свежие данные на 16 августа.

Еще 103 новых случая заражения зафиксировано в Омской области. 71 случай зарегистрировали в Омске. Сразу семь в Калачинском районе. Пять — в Большереченском. В Омском районе прибавилось четыре пациента. Еще три новых случая в Москаленском районе.

В Тюкалинском, Черлакском и Нововаршавском районе по два новых случая заражения. По одному зафиксировано в следующих районах: Муромцевский, Исилькульский, Кормиловский, Любинский, Щербакульский, Полтавский и Тарский.

Напомним, за минувшие сутки с диагнозом коронавирус скончалось сразу пять жителей Омской области. Уже завтра количество заболевших за все время пандемии, скорее всего, перейдет отметку в восемь с половиной тысяч.

#Новости#Минздрав#Рейтинг районов#Омская область#Статистика#Коронавирус COVID-19#Общество
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