Назвали районы Омской области, в которых обнаружили COVID-19

Еще 103 новых случая заражения зафиксировано в Омской области. 71 случай зарегистрировали в Омске. Сразу семь в Калачинском районе. Пять — в Большереченском. В Омском районе прибавилось четыре пациента. Еще три новых случая в Москаленском районе.