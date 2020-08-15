В Омской области вторую неделю ищут подростка, сбежавшего в Новосибирск

Парень ушел из дома в селе Сорочино Калачинской области, где гостил у родственников. Он проживает в Новосибирской области с родителями, и потому родственница пропавшего парня предположила, что он мог отправиться в родной город автостопом. Подросток пропал 3 августа, и до сих пор о нем нет никакой информации.