В Омской области вторую неделю ищут подростка, сбежавшего в Новосибирск

Парень ушел из дома в селе Сорочино Калачинской области, где гостил у родственников. Он проживает в Новосибирской области с родителями, и потому родственница пропавшего парня предположила, что он мог отправиться в родной город автостопом. Подросток пропал 3 августа, и до сих пор о нем нет никакой информации.
Примеры 17-летнего школьника: рост около 180 см, худощавого телосложения, сутулится. Волосы густые, темные и короткие, нос у основания широкий, глаза посажены далеко друг от друга. В день ухода был одет в темно-синюю футболку, красные шорты с рисунком пальм, а также темно-синие сланцы.
Сбор всех желающих отправиться на поиски назначен на 16 августа в 9:00 на парковке у дома на ул. 10 лет Октября, 136А. Волонтеры просят горожан взять с собой еду и фонарики и быть одетыми для леса. Ориентировки и телефоны координаторов размещены в паблике «Доброспас-Омск».