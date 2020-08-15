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В Омской области вторую неделю ищут подростка, сбежавшего в Новосибирск

В Омской области вторую неделю ищут подростка, сбежавшего в Новосибирск

15 августа 2020, 14:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас» объявили о сборе на поиски 17-летнего парня, который в начале августа сбежал от родственников и до сих пор не вышел на связь. Ориентировки появились в соцсетях.

Парень ушел из дома в селе Сорочино Калачинской области, где гостил у родственников. Он проживает в Новосибирской области с родителями, и потому родственница пропавшего парня предположила, что он мог отправиться в родной город автостопом. Подросток пропал 3 августа, и до сих пор о нем нет никакой информации.

Примеры 17-летнего школьника: рост около 180 см, худощавого телосложения, сутулится. Волосы густые, темные и короткие, нос у основания широкий, глаза посажены далеко друг от друга. В день ухода был одет в темно-синюю футболку, красные шорты с рисунком пальм, а также темно-синие сланцы.

Сбор всех желающих отправиться на поиски назначен на 16 августа в 9:00 на парковке у дома на ул. 10 лет Октября, 136А. Волонтеры просят горожан взять с собой еду и фонарики и быть одетыми для леса. Ориентировки и телефоны координаторов размещены в паблике «Доброспас-Омск».

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