В Омской области трактор унес жизни двух человек

Авария случилась накануне днем, около 15:10 часов, на полевой дороге Муромцево — Карбыза. Как выяснили полицейские, водитель трактора «МТЗ 59Л» в районе 44-го километра не справился с управлением и съехал в кювет.
В кювете сельхозтехника перевернулась, из-за чего кабина была полностью смята. В это время в салоне трактора кроме 21-летнего водителя находился 31-летний мужчина. Они оба скончались до приезда скорой помощи.
Сообщается, что по факту ДТП проводится проверка, чтобы установить все подробности случившегося.