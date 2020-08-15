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В Омской области трактор унес жизни двух человек

В Омской области трактор унес жизни двух человек

15 августа 2020, 09:31
Фото: УМВД России по Омской области
В Омской области проселочная дорога унесла жизни двух человек. Подробности смертельного ДТП рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Авария случилась накануне днем, около 15:10 часов, на полевой дороге Муромцево — Карбыза. Как выяснили полицейские, водитель трактора «МТЗ 59Л» в районе 44-го километра не справился с управлением и съехал в кювет.

В кювете сельхозтехника перевернулась, из-за чего кабина была полностью смята. В это время в салоне трактора кроме 21-летнего водителя находился 31-летний мужчина. Они оба скончались до приезда скорой помощи.

Сообщается, что по факту ДТП проводится проверка, чтобы установить все подробности случившегося.

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