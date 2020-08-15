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В Омске неудачливый грабитель не смог убежать от жертвы

В Омске неудачливый грабитель не смог убежать от жертвы

15 августа 2020, 17:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Омска минувшей ночью едва не стал жертвой грабежа, однако оказался быстрее злоумышленника и догнал его. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Утром житель Октябрьского округа Омска позвонил в полицию и рассказал, что ночью к нему подошел неизвестный и попросил вызвать такси. Мужчина согласился, и когда начал набирать номер, прохожий ударил его по лицу и забрал телефон.

Пострадавший не растерялся и побежал за грабителем. Догнав его, мужчина забрал свой телефон стоимостью 30 тыс рублей, а затем отправился домой. Наутро омич обратился в полицию, где описал преступника. Несмотря на то, что в момент неудачного ограбления было темно, мужчина запомнил достаточно деталей, чтобы полицейские узнали в нападавшем ранее судимого 26-летнего омича.

Сообщается, что мужчина подозревался в серии краж из торговых павильонов. Его задержали по месту жительства и доставили в полицию, где пострадавший его опознал. Теперь омичу грозит пять лет тюрьмы, если судья признает его виновным в грабеже, совершенном с не опасным для жизни насилием.

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