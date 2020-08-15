В Омске неудачливый грабитель не смог убежать от жертвы

Сообщается, что мужчина подозревался в серии краж из торговых павильонов. Его задержали по месту жительства и доставили в полицию, где пострадавший его опознал. Теперь омичу грозит пять лет тюрьмы, если судья признает его виновным в грабеже, совершенном с не опасным для жизни насилием.