В Омске неудачливый грабитель не смог убежать от жертвы

Утром житель Октябрьского округа Омска позвонил в полицию и рассказал, что ночью к нему подошел неизвестный и попросил вызвать такси. Мужчина согласился, и когда начал набирать номер, прохожий ударил его по лицу и забрал телефон.
Пострадавший не растерялся и побежал за грабителем. Догнав его, мужчина забрал свой телефон стоимостью 30 тыс рублей, а затем отправился домой. Наутро омич обратился в полицию, где описал преступника. Несмотря на то, что в момент неудачного ограбления было темно, мужчина запомнил достаточно деталей, чтобы полицейские узнали в нападавшем ранее судимого 26-летнего омича.
Сообщается, что мужчина подозревался в серии краж из торговых павильонов. Его задержали по месту жительства и доставили в полицию, где пострадавший его опознал. Теперь омичу грозит пять лет тюрьмы, если судья признает его виновным в грабеже, совершенном с не опасным для жизни насилием.