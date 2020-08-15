Сушинскому не дали работу. Что произошло с «Авангардом» в начале августа?

Именно такое прозвище получил Максим Сушинский, когда выступал в качестве хоккеиста за «Авангард». После его назначения на пост президента клуба болельщики были в восторге. Однако весной у омичей сменилось руководство, в прессе начали писать о том, что Сушинский может уйти. По информации Sportstavki.online, букмекеры даже предлагали поставить на то, что Максима в «Авангарде» не будет. В итоге, так и вышло, только руководство клуба объяснило уход Сушинского сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления.