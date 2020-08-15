Сушинскому не дали работу. Что произошло с «Авангардом» в начале августа?

Хотя официально первый матч будет сыграно второго числа. Согласно новому календарю, который был презентован КХЛ, в этот день пройдет игра открытия между первыми командами конференций по итогам минувшего сезона – ЦСКА и «Ак Барсом». Кстати, многие эксперты, в том числе и букмекерская контора Мелбет, уверены, что именно эти клубы являются фаворитами нового сезона КХЛ. Шансы омичей оцениваются немного ниже.
Календарь сезона подразумевает, что каждая из двадцати трех заявленных на сезон команд проведёт по шестьдесят матчей. Первая игра с участием «Авангарда» состоится против «Сибири» третьего сентября. Это будет домашний для омичей матч, который примет «Арена Балашиха».
Тем временем, омский клуб уже представил специальный комплект формы для предсезонных матчей. Главным элементом дизайна стал символ Омской крепости. Отмечается, что на левом рукаве игрового свитера вышит герб Омска. Интересно, что эта форма создана в честь юбилея омского хоккея, которому исполняется в этом году семьдесят лет.
Что касается изменений в структуре омского клуба, то официальный сайт «Авангарда» сообщил, что Юрий Кузьменков стал ассистентом генерального менеджера клуба. В его обязанности входит просмотр игроков, работа с иностранными игроками на европейском и американском рынках. Отметим, что ранее Кузьменков был тренером минского «Динамо», где также отвечал за селекционную работу.
Именно такое прозвище получил Максим Сушинский, когда выступал в качестве хоккеиста за «Авангард». После его назначения на пост президента клуба болельщики были в восторге. Однако весной у омичей сменилось руководство, в прессе начали писать о том, что Сушинский может уйти. По информации Sportstavki.online, букмекеры даже предлагали поставить на то, что Максима в «Авангарде» не будет. В итоге, так и вышло, только руководство клуба объяснило уход Сушинского сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления.
Дело в том, что в омском клубе было слишком много топ-менеджеров, потому часть должностей решили упразднить. Поэтому в «Авангарде» не будет президента и вице-президента. А ключевую должность в структуре команды получил генеральный директор.
Отметим, что за два года работы Сушинского в качестве президента омичей «Авангард» пробился в финал Кубка Гагарина.
Что же до сокращения бюджета, то совет директоров рассказал о деталях. По сравнению с прошлым сезоном бюджет омичей уменьшился на двадцать четыре процента. Этой весной в КХЛ объявили о введении потолка зарплат, который составляет девятьсот миллионов рублей.
На трансферном рынке работа «Авангарда» почти завершена. Клуб лишь подписывает талантливую молодёжь. К примеру, руководство омичей договорились о сотрудничестве с 19-летним нападающим Эммануилом Шафеевым. Этот игрок сможет выступать в МЗЛ, ВХЛ И КХЛ. Прошлый сезон он провел в составе «Красной Армии» из МХЛ, отметившись четырнадцатью очками.