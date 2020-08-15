Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

Так, в Шербакульском районе на территории деревни Яблоновка ветеринары нашли бешеное животное. Какое именно не уточняется, однако до 7 октября из деревни запрещено вывозить домашних собак и кошек, тренировать и продавать их, а также проводить различные выставки.