Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

Так, в Шербакульском районе на территории деревни Яблоновка ветеринары нашли бешеное животное. Какое именно не уточняется, однако до 7 октября из деревни запрещено вывозить домашних собак и кошек, тренировать и продавать их, а также проводить различные выставки.
А в Саргатском районе карантин продлится до 6 ноября из-за анемии лошадей. Очаг заболевания нашли на территории подсобного хозяйства у жителя деревни Кушайлы. Отсюда также запрещено вывозить восприимчивых к болезни животных, тренировать их, убивать и случать.