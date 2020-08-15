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Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

Сразу в двух районах Омской области ввели карантин

15 августа 2020, 15:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сразу в двух районах Омской области из-за больных животных закрыли на карантин деревни. Документы о введении ограничений появились на портале правовой информации.

Так, в Шербакульском районе на территории деревни Яблоновка ветеринары нашли бешеное животное. Какое именно не уточняется, однако до 7 октября из деревни запрещено вывозить домашних собак и кошек, тренировать и продавать их, а также проводить различные выставки.

А в Саргатском районе карантин продлится до 6 ноября из-за анемии лошадей. Очаг заболевания нашли на территории подсобного хозяйства у жителя деревни Кушайлы. Отсюда также запрещено вывозить восприимчивых к болезни животных, тренировать их, убивать и случать.

#Новости#Животные#Карантин#Болезнь#Омск сегодня#Общество
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