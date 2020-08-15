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Появились подробности переезда Омского кадетского корпуса

Появились подробности переезда Омского кадетского корпуса

15 августа 2020, 10:58
Фото: okvk.mil.ru
За две недели до начала учебного года Омский кадетский корпус поделился подробностями переезда в другие города. Как выяснилось, Омск покинут не только курсанты военного училища, но и преподаватели.

О переезде в паблике кадетского корпуса написала преподаватель музыки и искусства Лилия Панфилова.

«Предстоит непростое испытание — личный и преподавательский состав разделится на две далекие половины. Кемерово и Севастополь… Но все вы продолжите носить погоны ОКВК. Просим вас нести с честью и достоинством звание Омского кадета!» — написала педагог и попросила кадетов не забывать строевые песни.

Ранее сообщалось, что учеников 6, 7 и 8 классов отправят на ближайший учебный год в Кемеровское президентское кадетское училище, а ученики 10 и 11 классов будут учиться в Севастопольском президентском кадетском училище. В 2020/2021 учебном году в здании кадетского корпуса пройдет масштабная реконструкция. Набор новых курсантов в этом году приостановлен, возобновится он в 2021 году.

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