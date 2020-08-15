Появились подробности переезда Омского кадетского корпуса

Ранее сообщалось, что учеников 6, 7 и 8 классов отправят на ближайший учебный год в Кемеровское президентское кадетское училище, а ученики 10 и 11 классов будут учиться в Севастопольском президентском кадетском училище. В 2020/2021 учебном году в здании кадетского корпуса пройдет масштабная реконструкция. Набор новых курсантов в этом году приостановлен, возобновится он в 2021 году.