Появились подробности переезда Омского кадетского корпуса

О переезде в паблике кадетского корпуса написала преподаватель музыки и искусства Лилия Панфилова.
«Предстоит непростое испытание — личный и преподавательский состав разделится на две далекие половины. Кемерово и Севастополь… Но все вы продолжите носить погоны ОКВК. Просим вас нести с честью и достоинством звание Омского кадета!» — написала педагог и попросила кадетов не забывать строевые песни.
Ранее сообщалось, что учеников 6, 7 и 8 классов отправят на ближайший учебный год в Кемеровское президентское кадетское училище, а ученики 10 и 11 классов будут учиться в Севастопольском президентском кадетском училище. В 2020/2021 учебном году в здании кадетского корпуса пройдет масштабная реконструкция. Набор новых курсантов в этом году приостановлен, возобновится он в 2021 году.