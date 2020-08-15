Названо предварительное место установки стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Отмечается, что при формировании списка локаций городские власти учитывали не только предпочтения омичей, но и возможность проводить у стелы массовые мероприятия, а также пешую и транспортную доступность. Важно, что все три локации имеют исторический контекст и связаны с героизмом омичей во время Великой Отечественной войны.