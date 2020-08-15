Названо предварительное место установки стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Голосование проходит на площадке «Активный горожанин», где исключена возможность накрутки голосов и вбросов. К утру 15 августа в голосовании приняли участие более 1 000 человек, голосование продлится до 20 августа.
На выбор омичам предложили три наиболее значимых локации в городе. Пока большинство голосов омичи отдали за парк 30-летия Победы на Левобережье (38%). За площадь у памятника труженикам тыла проголосовали 36%, оставшиеся 26% голосов омичи отдали за Больничный переулок. Отметим, что сутки назад голоса распределялись иначе.
Отмечается, что при формировании списка локаций городские власти учитывали не только предпочтения омичей, но и возможность проводить у стелы массовые мероприятия, а также пешую и транспортную доступность. Важно, что все три локации имеют исторический контекст и связаны с героизмом омичей во время Великой Отечественной войны.