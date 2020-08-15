Братья из Омска организовали наркобизнес втайне друг от друга

В то же время его младший брат занимался тем же самым, но с другими партнерами по «бизнесу». Мужчина вместе с 34-летним подельником арендовали слесарную мастерскую в Советском округе Омска, но хранили там далеко не инструменты: во время задержания полиция нашла в подсобке 383.8 г растительного наркотика.