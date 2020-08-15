Братья из Омска организовали наркобизнес втайне друг от друга

Один из фигурантов, 44-летний омич, хранил на территории дачного участка и в квартире 390 г наркосодержащего растения, а также 466.44 г уже готового наркотика. Мужчина планировал сбыть его, но не успел — его задержали оперативники.
В то же время его младший брат занимался тем же самым, но с другими партнерами по «бизнесу». Мужчина вместе с 34-летним подельником арендовали слесарную мастерскую в Советском округе Омска, но хранили там далеко не инструменты: во время задержания полиция нашла в подсобке 383.8 г растительного наркотика.
На мужчин возбудили уголовные дела за оборот наркотиков, но объединять в одно делопроизводство не стали, так как они действовали втайне друг от друга. На 44-летнего омича завели дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Подготовка к сбыту наркотиков в крупном размере». На его младшего брата дело будут расследовать по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Изготовление наркотиков организованной группой». Им обоим грозит до 20 лет тюрьмы.