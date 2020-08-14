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В Омской области арестован замглавы Таврического района

В Омской области арестован замглавы Таврического района

14 августа 2020, 20:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Заместителя главы Таврического района Омской области на два месяца отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь идет о Владимире Коновалове. Его подозревают во взяточничестве. По версии следствия, чиновник передал муниципальные земли в аренду частному лицу со льготами и получил от него за это вознаграждение. Сумма взятки не называется, но уголовное дело завели по п. «В» ч. 5 ст. 290 «Получение взятки в крупном размере».

Куйбышевский районный суд Омска принял условия обвинения и отправил замглавы района в СИЗО на два месяца, до 12 октября.

В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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