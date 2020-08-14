В Омской области арестован замглавы Таврического района

Речь идет о Владимире Коновалове. Его подозревают во взяточничестве. По версии следствия, чиновник передал муниципальные земли в аренду частному лицу со льготами и получил от него за это вознаграждение. Сумма взятки не называется, но уголовное дело завели по п. «В» ч. 5 ст. 290 «Получение взятки в крупном размере».