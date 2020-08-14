В Омске в субботу синоптики обещают заморозки

В субботу, 15 августа, в Омске ожидается переменная облачность в течение суток, ночью похолодает до +5, а в приземистом слое в некоторых районах температура опустится вплоть до -2. Днем же температура поднимется не выше +21 градуса. Осадков в течение суток не ожидается, но поднимется северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с.