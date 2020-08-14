В Омске в субботу синоптики обещают заморозки

В субботу, 15 августа, в Омске ожидается переменная облачность в течение суток, ночью похолодает до +5, а в приземистом слое в некоторых районах температура опустится вплоть до -2. Днем же температура поднимется не выше +21 градуса. Осадков в течение суток не ожидается, но поднимется северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье, 16 августа, погода существенно не изменится. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов, днем потеплеет до +26. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, осадков не ожидается.
В понедельник, 17 августа, устоится пасмурная погода. Температура ночью опустится максимум до +8, днем же потеплеет до +19…+24 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с местами порывы усилятся до 16 м/с.