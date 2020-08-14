В Омске суд разрешил взыскать ущерб с бывшего арбитражного управляющего «Агро-Траста»

С приговором не согласились защита, гражданский истец и прокурор. Решение суда первой инстанции попытались обжаловать в Омском областном суде. По итогам рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке суд исключил из приговора указание на оставление без рассмотрения гражданских исков. Гражданским истцам дали право удовлетворять иски. В остальном приговор оставили без изменения.