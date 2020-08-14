В Омске суд разрешил взыскать ущерб с бывшего арбитражного управляющего «Агро-Траста»

В январе Первомайский районный суд приговорил бывшего конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» Вячеслава Алексина к 4 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 500000 рублей.
Растрата в особо крупном размере, образование юридического лица через подставных лиц, отмывание денежных средств и злоупотребление полномочиями – перечень статей, по которым обвинили Алексина. По данным следствия, управляющий по фиктивным договорам перевел более 200 млн подконтрольным фирмам.
С приговором не согласились защита, гражданский истец и прокурор. Решение суда первой инстанции попытались обжаловать в Омском областном суде. По итогам рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке суд исключил из приговора указание на оставление без рассмотрения гражданских исков. Гражданским истцам дали право удовлетворять иски. В остальном приговор оставили без изменения.