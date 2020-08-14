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В Омске массово проверяют летние веранды ресторанов

В Омске массово проверяют летние веранды ресторанов

14 августа 2020, 16:44
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Омске из 118 проверенных веранд в 101 не нашли нарушений, а 17 закрыли. Сфера питания постепенно привыкает к таким условиям работы.

В Омске не прошли проверку 17 летних веранд ресторанов и кафе. При этом от компаний постоянно поступают просьбы разрешить работу, иначе грозит банкротство. Рассказал во время онлайн-совещания вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

По его словам, нарушений в последнее время стало меньше. Организации откликаются на просьбы соблюдать требования Роспотребнадзора. Власти же всегда идут навстречу омскому бизнесу. Он напомнил, что ношение масок и частая санитарная обработка обязательны.

По данным полиции, из 3 700 проверок, проведенных правоохранительными органами, в 98,7% случаях нарушений не выявили.

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