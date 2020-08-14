В Омске массово проверяют летние веранды ресторанов

В Омске не прошли проверку 17 летних веранд ресторанов и кафе. При этом от компаний постоянно поступают просьбы разрешить работу, иначе грозит банкротство. Рассказал во время онлайн-совещания вице-губернатор Дмитрий Ушаков.
По его словам, нарушений в последнее время стало меньше. Организации откликаются на просьбы соблюдать требования Роспотребнадзора. Власти же всегда идут навстречу омскому бизнесу. Он напомнил, что ношение масок и частая санитарная обработка обязательны.
По данным полиции, из 3 700 проверок, проведенных правоохранительными органами, в 98,7% случаях нарушений не выявили.