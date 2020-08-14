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В Кургане следователи раскрыли убийство восьмилетней давности

В Кургане следователи раскрыли убийство восьмилетней давности

14 августа 2020, 21:32
Фото: sledcom.ru
В Кургане полицейские раскрыли уголовное дело восьмилетней давности благодаря футболке. Они провели генетический анализ крови, оставшейся на материи, и составили образ злоумышленника. Вскоре его удалось задержать.

Инцидент произошел в августе 2012 года. На улице было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Оперативно-розыскные мероприятия не привели к поимке преступника. На месте происшествия лежала улица - окровавленная футболка. Об этом пишет fedpress.ru.

Эксперты-криминалисты составили генетический профиль человека, которому принадлежала кровь. Спустя восемь лет был проведен повторный допрос свидетелей преступления. В итоге удалось установить, что кровь принадлежит 47-летнему жителю Кургана. На него заведено уголовное дело по факту убийства.

По версии следствия, мужчина находился вместе с жертвой в компании и распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в результате которого правонарушитель избил потерпевшего, используя в качестве орудия убийства фрагмент штанги. Курганец скончался от полученных травм.

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