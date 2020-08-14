В Кургане следователи раскрыли убийство восьмилетней давности

Инцидент произошел в августе 2012 года. На улице было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Оперативно-розыскные мероприятия не привели к поимке преступника. На месте происшествия лежала улица - окровавленная футболка. Об этом пишет fedpress.ru.