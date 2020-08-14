Ученые предложили лечить коронавирус облучением

Ссылаются ученые на проведенные опыты на животных, когда острая фаза пневмонии сокращалась вдвое. Их коллеги из США провели курс лечения радиацией людей, зараженных СOVID-19. Этот метод ускорил выздоровление больных в четыре раза. Они выздоравливали за три дня, когда пациенты с классическим методом лечения болели 12 дней.
Такой метод лечения вызвал ожидаемую критику. Лучевая терапия в низких дозах уменьшает воспаления, но попутно убивает B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией, считают ее противники.
В России идею не поддержали. Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева утверждает, что лучевая терапия лишь усугубит регенерацию тканей легких.