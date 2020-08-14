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Ученые предложили лечить коронавирус облучением

Ученые предложили лечить коронавирус облучением

14 августа 2020, 14:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ученые из нескольких стран предложили в качестве метода лечения коронавируса лучевую терапию. Исследователи считают, что смертность от этого снижается в среднем на 20%, пишут «Новые известия».

Ссылаются ученые на проведенные опыты на животных, когда острая фаза пневмонии сокращалась вдвое. Их коллеги из США провели курс лечения радиацией людей, зараженных СOVID-19. Этот метод ускорил выздоровление больных в четыре раза. Они выздоравливали за три дня, когда пациенты с классическим методом лечения болели 12 дней.

Такой метод лечения вызвал ожидаемую критику. Лучевая терапия в низких дозах уменьшает воспаления, но попутно убивает B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией, считают ее противники.

В России идею не поддержали. Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева утверждает, что лучевая терапия лишь усугубит регенерацию тканей легких.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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