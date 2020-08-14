Суд разрешил омскому драмтеатру играть «Хануму»

Суд установил, что истец является наследником драматурга совместно с Рацером, наследник которого был привлечен в качестве третьего лица. Между истцом и ответчиком не заключен лицензионный договор, хотя театр делал соответствующе попытки – но, по мнению суда, истец уклоняется от заключения договора, который бы определял условия использования перевода.