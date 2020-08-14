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Суд разрешил омскому драмтеатру играть «Хануму»

Суд разрешил омскому драмтеатру играть «Хануму»

14 августа 2020, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Наследник автора перевода пьесы считал, что его публичное использование надо запретить. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального суда.

В производстве Центрального суда находится дело к Омскому государственному академическому театру драмы: с культурного учреждения хотят взыскать средства за нарушение интеллектуальных прав, возложив на театр запрет на использование творческого продукта. Истец – наследник драматурга Константинова, создавшего перевод пьесы «Ханума» (12+). Театр использует произведение в спектаклях, не выплачивая компенсацию истцу. Последний требует взыскать с драмтеатра 200 тысяч рублей и запретить публичное исполнение перевода пьесы.

Суд установил, что истец является наследником драматурга совместно с Рацером, наследник которого был привлечен в качестве третьего лица. Между истцом и ответчиком не заключен лицензионный договор, хотя театр делал соответствующе попытки – но, по мнению суда, истец уклоняется от заключения договора, который бы определял условия использования перевода.

Суд пришел к выводу, что театр должен выплатить наследнику Константинова 92 548,8 рублей – именно столько выплатили наследнику Рацера. А вот запрещать использовать перевод драмтеатру не стали: по мнению суда, это требование не обосновано.

#Новости#Театр#Культура#Общество
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