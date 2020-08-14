Скончалась певица Валентина Легкоступова

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — написала Анетта Бриль.
Прославилась Легкоступова с песней «Ягода-малина», которую исполнила 1 января 1987 года в программе «Голубой огонек». Карьеру артистка начала в 1985 году, а через пять лет стала победительницей нескольких конкурсов молодых исполнителей.
Ранее СМИ сообщали, что женщину доставили в больницу с травмой головы, возможно, полученной при падении и ударе о пол в ванной.