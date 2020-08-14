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Скончалась певица Валентина Легкоступова

Скончалась певица Валентина Легкоступова

14 августа 2020, 22:54
Фото: pixabay.com
На 55-м году жизни скончалась эстрадная певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь в профиле в Instagram, пишут «Новые известия».

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память», — написала Анетта Бриль.

Прославилась Легкоступова с песней «Ягода-малина», которую исполнила 1 января 1987 года в программе «Голубой огонек». Карьеру артистка начала в 1985 году, а через пять лет стала победительницей нескольких конкурсов молодых исполнителей.

Ранее СМИ сообщали, что женщину доставили в больницу с травмой головы, возможно, полученной при падении и ударе о пол в ванной.

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