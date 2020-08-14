Омские предприятия обяжут снижать выбросы в дни с неблагоприятными метеоусловиями

Напомним, Омск входит в список 12 крупных промышленных городов России и является участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». До последнего времени планы по сокращению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях подразумевали лишь усиление контроля за соблюдение регламентов работы. Проверить сами предприятия не представлялось возможным.
Губернатор предложил перейти от отчетов к конкретным действиям, направленным на снижение выбросов. Он предложил в погоне за производственными показателями и выполнением финансово-экономических задач не забывать о здоровье омичей. По его словам, бурного роста промышленного производства в городе нет, но с каждым годом количество выбросов лишь растет. Это глава связал с тем, что на территории региона растет количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями.
«Приведу статистику: если в 2015 году у нас было зафиксировано 69 дней с режимом НМУ, то в 2019 году — 95 дней, а по состоянию на сегодняшнюю дату с начала текущего года уже 96 дней с неблагоприятными метеоусловиями», — сказал глава региона.
Бурков выразил надежду, что промышленники Омска отнесутся к своей обязанности снижать концентрацию вредных веществ в воздухе ответственно и проработают план. Разъяснения по этому поводу дал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
«Предприятия должны составить у себя специальные производственные программы, которые обеспечат снижение концентрации вредных загрязняющих веществ от 15 до 60%, в зависимости от своей категории, на границе санитарно-защитной зоны. <…> Если обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, необходимо проверить на самом предприятии выполнение утвержденного плана», — отметил Илья Лобов.
Информация сразу будет направлена в прокуратуру Омской области и Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Подводя итоги, губернатор отметил, что каждое предприятие должно разработать план по снижению выбросов.
«Мы должны понимать, какие они будут технологические линии выводить, останавливать или снижать производство при неблагоприятных метеоусловиях. Вот это ключевое», — подчеркнул Александр Бурков.