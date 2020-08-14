Омские предприятия обяжут снижать выбросы в дни с неблагоприятными метеоусловиями

Губернатор предложил перейти от отчетов к конкретным действиям, направленным на снижение выбросов. Он предложил в погоне за производственными показателями и выполнением финансово-экономических задач не забывать о здоровье омичей. По его словам, бурного роста промышленного производства в городе нет, но с каждым годом количество выбросов лишь растет. Это глава связал с тем, что на территории региона растет количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями.