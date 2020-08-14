Омичи Семикины передумали продавать «Суши БамБуши»

«До пандемии были планы небольшой реконструкции, их реализацию пришлось приостановить: уже пять месяцев мы не работаем. Однако мы решили продолжить работу и развиваться, увидели потенциал. В меню появится еще одно направление: пицца. Открыли летнюю веранду, использовав кризисные возможности для роста. Надеемся, что скоро нас откроют», - рассказала Татьяна Семикина.