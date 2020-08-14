Город55
ГлавноеВсе новости
Омичи Семикины передумали продавать «Суши БамБуши»

Омичи Семикины передумали продавать «Суши БамБуши»

14 августа 2020, 13:10
Фото: vk.com/bambushi
Предприниматели сообщили, что решили развивать сеть кафе и обогащать меню. Уже появилась летняя веранда.

Как сообщает издание «НГС55», омские предприниматели Андрей и Татьяна Семикины решили отложить решение о продаже сети кафе «Суши БамБуши». Информацию Городу55 подтвердила Татьяна Семикина.

«До пандемии были планы небольшой реконструкции, их реализацию пришлось приостановить: уже пять месяцев мы не работаем. Однако мы решили продолжить работу и развиваться, увидели потенциал. В меню появится еще одно направление: пицца. Открыли летнюю веранду, использовав кризисные возможности для роста. Надеемся, что скоро нас откроют», - рассказала Татьяна Семикина.

Информация о продаже трех точек сети появилась в мае, бизнес готовы были реализовать за 7 млн рублей. Заявлялось, что оборот сети составляет 5 млн рублей в месяц.

#Новости#Продажа#Экономика#Бизнес
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57