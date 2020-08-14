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Натела Полежаева не смогла избежать статуса банкрота

Натела Полежаева не смогла избежать статуса банкрота

14 августа 2020, 14:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Несмотря на ходатайство, в отношении предпринимательницы была введена процедура реструктуризации долгов. Данные об этом отражены в картотеке дел Арбитражного суда Омской области.

«АК-БАРС БАНК» направил заявление о банкротстве Полежаевой в октябре прошлого года, заявляя, что она задолжала более 15 млн рублей по решению Первомайского райсуда. Однако защита Полежаевой настаивала на прекращении производства по делу.

Тем не менее, накануне Арбитражный суд Омской области постановил признать обоснованным заявление о признании Полежаевой банкротом. Было решено ввести реструктуризацию долгов согласно п.1 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности. Будет назначен арбитражный управляющий. В удовлетворении ходатайства защиты было отказано.

#Новости#Банкротство#Натела Полежаева#Суд#Общество
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