Натела Полежаева не смогла избежать статуса банкрота

«АК-БАРС БАНК» направил заявление о банкротстве Полежаевой в октябре прошлого года, заявляя, что она задолжала более 15 млн рублей по решению Первомайского райсуда. Однако защита Полежаевой настаивала на прекращении производства по делу.
Тем не менее, накануне Арбитражный суд Омской области постановил признать обоснованным заявление о признании Полежаевой банкротом. Было решено ввести реструктуризацию долгов согласно п.1 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности. Будет назначен арбитражный управляющий. В удовлетворении ходатайства защиты было отказано.