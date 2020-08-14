Мошенники жестоко проучили омичку за доверчивость

Он пояснил, что, возможно, причастен их специалист. Пообещал во всем разобраться и попросил продублировать оформленный кредит. В итоге омичка за короткий срок перевела на чужие счета сумму кредита – 150 тыс. рублей, а также все свои накопления – 140 тыс. рублей.