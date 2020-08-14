Город55
ГлавноеВсе новости
Мошенники жестоко проучили омичку за доверчивость

Мошенники жестоко проучили омичку за доверчивость

14 августа 2020, 10:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В отделение омской полиции обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что ей звонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит.

Он пояснил, что, возможно, причастен их специалист. Пообещал во всем разобраться и попросил продублировать оформленный кредит. В итоге омичка за короткий срок перевела на чужие счета сумму кредита – 150 тыс. рублей, а также все свои накопления – 140 тыс. рублей.

Ей пытался помочь настоящий сотрудник банка, который уточнял не оформляла ли он кредит, но женщина прервала с ним разговор и переключилась на мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежей».

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57