Квартиры в омской пятиэтажке залило водой во время ливня

Омичи, живущие на улице Кучерявенко, рассказали о последствиях ливня. По словам автора поста в сообществе «ЧП Омск», накануне утром в доме затопило квартиры от пятого до третьего этажа. Жильцам пришлось тазами выносить из квартиры грязную воду.
«Мы отделались легким испугом, соседям досталось куда сильнее: у одних пожелтели и отвалились дорогие обои, у других в квартире с пятого до четвертого шел ливень, как на улице, лило из всех щелей», - поделился аноним.
Омичи предполагают, что потом начался из-за действий рабочих, которые меняют крышу: по словам жильцов, сотрудники не предполагали, что начнется ливень, и «плохо застелили место работы».