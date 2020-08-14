Коронавирусом заразились еще 5065 россиян

Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области: 688, 159 и 156 соответственно. В Омской области за сутки диагноз подтвердился у 106 человек, в суточной статистике регион расположился на 11 месте по числу заболевших. Всего в Омской области за время пандемии заразился 8281 человек.