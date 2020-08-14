Коронавирусом заразились еще 5065 россиян

По данным на 14 августа, коронавирус за сутки подтвердился у 5065 жителей России. Всего с начала пандемии заразились 912 823 человека. Скончались за сутки 114 россиян, всего болезнь унесла жизнь 15 498 пациентов. Выздоровели 6568 человек, всего избавились от COVID-19 722 964 жителей страны.
Больше всего новых заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области: 688, 159 и 156 соответственно. В Омской области за сутки диагноз подтвердился у 106 человек, в суточной статистике регион расположился на 11 месте по числу заболевших. Всего в Омской области за время пандемии заразился 8281 человек.