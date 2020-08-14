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Избирком снял с довыборов в омский Горсовет единственную женщину-кандидата

Избирком снял с довыборов в омский Горсовет единственную женщину-кандидата

14 августа 2020, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Горизбирком обнародовал список кандидатов на место Ткачука в Горсовете. Среди них не оказалось единственной женщины-кандидата Алены Диколенко.

По информации избирательной комиссии Омской области, горизбирком отказал кандидату от «Партии Роста» Алене Диколенко в регистрации. Причины не называются, но, вероятно, она предоставила комиссии недостаточно действительных подписей. Она была единственным кандидатом, которой пришлось собирать подписи в свою поддержку.

Теперь на место Ткачука в Горсовет претендуют четыре человека. Это выдвиженец «Единой России», 37-летний предприниматель Андрей Бондаренко, кандидат от КПРФ, 47-летний тренер по адаптивному каратэ Гагик Микаелян, представитель ЛДПР, 33-летний руководитель отдела продаж компании «Анте» Максим Макаленко, а также справедливоросс, 25-летний Кирилл Ягодка.

Довыборы горсовета по одномандатному избирательному округу № 17 состоятся 13 сентября. Место стало вакантным после переезда Андрея Ткачука в подмосковный Долгопрудный, где его назначили вице-мэром. Должность вице-спикера Горсовета, занимаемая Ткачуком, после переезда последнего досталась Виталию Путинцеву, а мандат до сих пор остается вакантным.

#Новости#Омский Горсовет#Политика#Омск сегодня
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