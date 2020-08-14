Избирком снял с довыборов в омский Горсовет единственную женщину-кандидата

По информации избирательной комиссии Омской области, горизбирком отказал кандидату от «Партии Роста» Алене Диколенко в регистрации. Причины не называются, но, вероятно, она предоставила комиссии недостаточно действительных подписей. Она была единственным кандидатом, которой пришлось собирать подписи в свою поддержку.