Экономному капитану теплохода грозит шесть лет за продажу казенного топлива

На месте преступления полицейские изъяли два прицепа-цистерны суммарным объемом в пять кубометров и еще пять двухсотлитровых бочек, которые не успели наполнить похищенным. Ущерб, причиненный транспортному предприятию, оценили в 120 тыс рублей. На 50-летнего капитана судна возбудили дело за растрату, ему грозит до шести лет колонии, добавили в УМВД на транспорте.