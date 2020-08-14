Экономному капитану теплохода грозит шесть лет за продажу казенного топлива

Топливо принадлежало одному из омских предприятий речного транспорта, а сбыть его пытался 50-летний капитан теплохода. Ради наживы он специально экономил горючее и морозил пассажиров, а также периодически отключал двигатели, чтобы не сжигать топливо.
Образовавшиеся излишки капитан продал местному жителю в одном из отдаленных поселков на берегу Иртыша, однако покупателю не удалось получить товар: сотрудники транспортной полиции задержали фигуранта, когда тот перекачивал топливо из судна во флягу.
На месте преступления полицейские изъяли два прицепа-цистерны суммарным объемом в пять кубометров и еще пять двухсотлитровых бочек, которые не успели наполнить похищенным. Ущерб, причиненный транспортному предприятию, оценили в 120 тыс рублей. На 50-летнего капитана судна возбудили дело за растрату, ему грозит до шести лет колонии, добавили в УМВД на транспорте.