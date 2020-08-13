Город55
ГлавноеВсе новости
В России нашли коронавирус еще у 5057 человек

В России нашли коронавирус еще у 5057 человек

13 августа 2020, 14:25
Фото: Pixabay
Всего в стране заболели 907 758 жителей. Такова статистика федерального оперштаба.

По данным на 13 августа, коронавирус за сутки диагностировали у 5057 россиян. Всего за время пандемии в России было 907 758 заболевших. Из них выздоровели 716 396 человек, в том числе 6098 – за последние сутки. Умерли за этот период 124 человека, всего скончались от COVID-19 15 384 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса – в Москве: здесь за сутки диагноз подтвердился у 692 человек. Также в тройке лидеров – Свердловская область (162) и Санкт-Петербург (160). Омская область, где за сутки выявили 108 новых случаев, находится на 10 месте. Всего за время пандемии в Омской области заболели 8175 человек.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Статистика#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57