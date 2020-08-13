В России нашли коронавирус еще у 5057 человек

По данным на 13 августа, коронавирус за сутки диагностировали у 5057 россиян. Всего за время пандемии в России было 907 758 заболевших. Из них выздоровели 716 396 человек, в том числе 6098 – за последние сутки. Умерли за этот период 124 человека, всего скончались от COVID-19 15 384 пациентов.