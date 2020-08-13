В России нашли коронавирус еще у 5057 человек

По данным на 13 августа, коронавирус за сутки диагностировали у 5057 россиян. Всего за время пандемии в России было 907 758 заболевших. Из них выздоровели 716 396 человек, в том числе 6098 – за последние сутки. Умерли за этот период 124 человека, всего скончались от COVID-19 15 384 пациентов.
Больше всего новых случаев коронавируса – в Москве: здесь за сутки диагноз подтвердился у 692 человек. Также в тройке лидеров – Свердловская область (162) и Санкт-Петербург (160). Омская область, где за сутки выявили 108 новых случаев, находится на 10 месте. Всего за время пандемии в Омской области заболели 8175 человек.