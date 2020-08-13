В Омске снесут павильоны на Театральной площади

Администрация Центрального округа судилась с предпринимателем Сагидуллой Жуматаевым с 2016 года. Тогда в двух павильонах площадью 71 и 151 квадратный метр находились кофейня и цветочный салон. Сейчас арендаторы сменились, в помещениях располагаются точка по продаже кофе с собой и аптека.
В феврале текущего года Арбитражный суд Омской области постановил, что незаконные постройки нужно ликвидировать. Жуматаев подал апелляцию, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения. Предпринимателю предстоит снести самовольно установленные павильоны.