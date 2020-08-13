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В Омске снесут павильоны на Театральной площади

В Омске снесут павильоны на Театральной площади

13 августа 2020, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Завершается многолетняя история. Восьмой арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции.

Администрация Центрального округа судилась с предпринимателем Сагидуллой Жуматаевым с 2016 года. Тогда в двух павильонах площадью 71 и 151 квадратный метр находились кофейня и цветочный салон. Сейчас арендаторы сменились, в помещениях располагаются точка по продаже кофе с собой и аптека.

В феврале текущего года Арбитражный суд Омской области постановил, что незаконные постройки нужно ликвидировать. Жуматаев подал апелляцию, однако решение суда первой инстанции оставили без изменения. Предпринимателю предстоит снести самовольно установленные павильоны.

#Новости#Суд#Общество#Бизнес
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