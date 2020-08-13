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В Омске поставили новый светофор на опасном участке

В Омске поставили новый светофор на опасном участке

13 августа 2020, 10:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Объект появился на Черлакском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

В Омске установили светофор неподалеку от остановки «Оптовый рынок». По данным городского дептранса, это аварийно-опасный участок, а появление нового светофорного объекта позволит уменьшить количество ДТП.

Светофор комбинированный, он имеет три фазы: для машин (движение по Черлакскому тракту в обоих направлениях, а также в сторону оптового рынка) и для пешеходов. Фаза для пеших омичей вызывная, активируется при нажатии кнопки. Продолжительность фаз рассчитывали с учетом особенностей транспортных потоков на данном участке.

#Новости#Светофор#Дороги#Общество
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