В Омске поставили новый светофор на опасном участке

Светофор комбинированный, он имеет три фазы: для машин (движение по Черлакскому тракту в обоих направлениях, а также в сторону оптового рынка) и для пешеходов. Фаза для пеших омичей вызывная, активируется при нажатии кнопки. Продолжительность фаз рассчитывали с учетом особенностей транспортных потоков на данном участке.