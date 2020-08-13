В Минздраве рассказали, как коронавирус распространяется по Омской области

За сутки диагноз подтвердился у 108 человек. Из них 87 случаев пришлись на Омск, еще 4 — на Омский район.
По три новых случая зарегистрировали в Крутинском и Тарском районах, в Москаленском районе подтвердилось два случая заражения. По одному новому пациенту пришлось на Оконешниковский, Нововаршавский, Нижнеомский, Азовский, Черлакский, Исилькульский, Седельниковский, Кормиловский и Одесский районы.
Сообщается, что под наблюдением медиков на дому находятся 1 526 человек. За сутки в регионе было проведено 3 402 теста. Всего в регионе насчитывается уже 8 175 зараженных.