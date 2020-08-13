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В Минздраве рассказали, как коронавирус распространяется по Омской области

В Минздраве рассказали, как коронавирус распространяется по Омской области

13 августа 2020, 17:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили статистику заболеваемости коронавирусом за последние сутки. Инфекцию нашли сразу в 13 районах и в областном центре.

За сутки диагноз подтвердился у 108 человек. Из них 87 случаев пришлись на Омск, еще 4 — на Омский район.

По три новых случая зарегистрировали в Крутинском и Тарском районах, в Москаленском районе подтвердилось два случая заражения. По одному новому пациенту пришлось на Оконешниковский, Нововаршавский, Нижнеомский, Азовский, Черлакский, Исилькульский, Седельниковский, Кормиловский и Одесский районы.

Сообщается, что под наблюдением медиков на дому находятся 1 526 человек. За сутки в регионе было проведено 3 402 теста. Всего в регионе насчитывается уже 8 175 зараженных.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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