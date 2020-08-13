В Ленобласти произошло смертельное ДТП

Две машины — «Газель» и экскаватор — столкнулись около города Любань. За рулем экскаватора был 25-летний молодой человек, а внутри салона «Газели» находился 44-летний мужчина, который умер от полученных травм. Виновник аварии пока не установлен. Этим вопросом сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.