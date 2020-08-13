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В Ленобласти произошло смертельное ДТП

В Ленобласти произошло смертельное ДТП

13 августа 2020, 23:08
Фото: pixabay.com
В Ленинградской области «Газель» столкнулась с экскаватором.

Как сообщается на портале newia.ru, вчера, 12 августа, на федеральной трассе «Россия» произошла авария, в результате которой погиб один человек. Инцидент произошел в Тосненском районе области, примерно в девять часов вечера.

Две машины — «Газель» и экскаватор — столкнулись около города Любань. За рулем экскаватора был 25-летний молодой человек, а внутри салона «Газели» находился 44-летний мужчина, который умер от полученных травм. Виновник аварии пока не установлен. Этим вопросом сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.

#Новости#Происшествия
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