У Минска могут отобрать хоккейный чемпионата мира

Как сообщает «Советский спорт», свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся в стране, на очередном заседании федерации высказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.
«Мы поговорили с представителем Белоруссии. Он подчеркнул, что политику не стоит смешивать со спортом. Наши взгляды по этому вопросу не сошлись», – сказал Куммола.
Источник отмечает, что президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.
Напомним, чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
После выборов президента Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют протестующих.