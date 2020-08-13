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У Минска могут отобрать хоккейный чемпионата мира

У Минска могут отобрать хоккейный чемпионата мира

13 августа 2020, 22:27
Фото: pixabay.com
Международная федерация хоккея (ИИХФ) задумалась о том, чтобы лишить столицу Белоруссии права проведения чемпионата мира-2021.

Как сообщает «Советский спорт», свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся в стране, на очередном заседании федерации высказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

«Мы поговорили с представителем Белоруссии. Он подчеркнул, что политику не стоит смешивать со спортом. Наши взгляды по этому вопросу не сошлись», – сказал Куммола.

Источник отмечает, что президент ИИХФ Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, изменится ли ситуация в стране.

Напомним, чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

После выборов президента Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняют протестующих.

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