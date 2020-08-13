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«Странный запах мертвечины». Квартиры омичей наполнила трупная вонь

«Странный запах мертвечины». Квартиры омичей наполнила трупная вонь

13 августа 2020, 10:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Омичи, проживающие в доме по улице Красный путь, ежемесячно вынуждены вызывать сантехника. Специалист оставляет после себя слой пыли, мусор и куски цемента, которые до этого «хранились» в отверстии, пишет 12 канал.

На влажную уборку потом приходится тратить минимум час. Через месяц ситуация повторяется. Это происходит из-за дурного кислого запаха, исходящего от дохлых голубей.

Омичка рассказала, что на крыше дома живут десятки птиц. Их хорошо слышно на последних этажах. Часть их них летом 2020 начала попадать в вентиляцию. Выбраться оттуда они не могут и через время умирают. Туши начинают вонять. Омичка предположила, что на крыше не перетянули сеткой вход и птицы попадают туда.

Как считает жительница, ситуацию может исправить только УК.

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