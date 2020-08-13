«Странный запах мертвечины». Квартиры омичей наполнила трупная вонь

Омичка рассказала, что на крыше дома живут десятки птиц. Их хорошо слышно на последних этажах. Часть их них летом 2020 начала попадать в вентиляцию. Выбраться оттуда они не могут и через время умирают. Туши начинают вонять. Омичка предположила, что на крыше не перетянули сеткой вход и птицы попадают туда.