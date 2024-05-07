Отделались штрафом. Омское УФАС наказало банк «АТБ» за нарушение закона о рекламе

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Пресс-служба омских антимонопольщиков информирует, что УФАС оштрафовало Азиатско-Тихоокеанский банк на 200 тысяч рублей за нарушение Закона о рекламе.
Выяснилось, что омич обратился в антимонопольный орган с жалобой на навязчивую рекламу от банка. Он пояснил, что на его номер телефона без его согласия приходили рекламные сообщения. При этом в рекламе не были указаны условия предоставления финансовой услуги. Это могло ввести потребителей в заблуждение.
Отметим, что реклама банка «АТБ» с предложением кредита «до 5 млн рублей от 2,5%» нарушает новый закон. Согласно этому закону, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до того, как будет упомянута процентная ставка.
При определении размера штрафа суд учитывал, что банк неоднократно рассылал сообщения с предложениями по кредитам. Это обстоятельство усугубило его вину.