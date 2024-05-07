Отделались штрафом. Омское УФАС наказало банк «АТБ» за нарушение закона о рекламе

Выяснилось, что омич обратился в антимонопольный орган с жалобой на навязчивую рекламу от банка. Он пояснил, что на его номер телефона без его согласия приходили рекламные сообщения. При этом в рекламе не были указаны условия предоставления финансовой услуги. Это могло ввести потребителей в заблуждение.