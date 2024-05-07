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Отделались штрафом. Омское УФАС наказало банк «АТБ» за нарушение закона о рекламе

7 мая 2024, 03:28
Фото: Город55
илллюстрация

Житель Омска засудил банк «АТБ» за рассылку рекламных сообщений

Омич обратился в антимонопольный орган с жалобой на банк. Мужчина пояснил, что на его номер без его согласия приходили рекламные сообщения. При этом в них не были указаны условия предоставления финансовой услуги, что могло ввести потребителей в заблуждение.

Пресс-служба омских антимонопольщиков информирует, что УФАС оштрафовало Азиатско-Тихоокеанский банк на 200 тысяч рублей за нарушение Закона о рекламе.

Выяснилось, что омич обратился в антимонопольный орган с жалобой на навязчивую рекламу от банка. Он пояснил, что на его номер телефона без его согласия приходили рекламные сообщения. При этом в рекламе не были указаны условия предоставления финансовой услуги. Это могло ввести потребителей в заблуждение.

Отметим, что реклама банка «АТБ» с предложением кредита «до 5 млн рублей от 2,5%» нарушает новый закон. Согласно этому закону, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до того, как будет упомянута процентная ставка.

При определении размера штрафа суд учитывал, что банк неоднократно рассылал сообщения с предложениями по кредитам. Это обстоятельство усугубило его вину.

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