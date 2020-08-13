Стало известно, как 6-летняя омичка оказалась на карнизе балкона

В полицию о случившемся сообщили спасатели, которые сняли ребенка с карниза и нашли в квартире еще троих детей. Выяснилось, что семья не раз попадала на глаза правоохранителям: в квартире живет 37-летняя омичка с гражданским супругом и пятью детьми, самому младшему из которых нет и года. Семья стоит на учете в полиции как неблагополучная.