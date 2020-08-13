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Стало известно, как 6-летняя омичка оказалась на карнизе балкона

Стало известно, как 6-летняя омичка оказалась на карнизе балкона

13 августа 2020, 18:13
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В пресс-службе омской полиции рассказали продолжение истории с шестилетней девочкой, которую спасатели сняли с балкона второго этажа на улице Вострецова. Как оказалось, ребенок оказался на улице, когда многодетная мать отсыпалась в квартире.

В полицию о случившемся сообщили спасатели, которые сняли ребенка с карниза и нашли в квартире еще троих детей. Выяснилось, что семья не раз попадала на глаза правоохранителям: в квартире живет 37-летняя омичка с гражданским супругом и пятью детьми, самому младшему из которых нет и года. Семья стоит на учете в полиции как неблагополучная.

В момент случившегося многодетная мать находилась в квартире, но не могла следить за детьми — она отсыпалась после алкогольного застолья. Разбудить ее смог лишь сотрудник МЧС, который снял ее дочь с балкона.

Инспектор ПДН составил на омичку протокол за неисполнение родительских обязанностей, проводится проверка. Органы опеки правоохранители также оповестили о случившемся. Дальнейшая судьба детей пока неизвестна.

#Новости#Несовершеннолетние дети#Дети#Спасение людей#Происшествия#Омск сегодня
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