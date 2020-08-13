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Ради концерта филармонии в Омске перекроют Юбилейный мост

Ради концерта филармонии в Омске перекроют Юбилейный мост

13 августа 2020, 17:04
Фото: скриншот Google Карты
В ночь на будущий понедельник в Омске будет перекрыто движение на главной городской улице — улице Ленина. Как сообщили в мэрии города, ограничение введено ради съемок концерта Омской филармонии.

Движение приостановят на участке улицы Ленина от улицы Щербанева до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост и автодорогу, соединяющую улицы Ленина и Лермонтова.

Ограничение движения будет действовать с 23 часов 16 августа до 4 часов 17 августа 2020 года.

Фото: пресс-служба омской Госавтоинспекции

В мэрии Омска объяснили, что в это время на улице Ленина будет проходить видеосъемка Омского академического симфонического оркестра. Омская филармония готовит творческий проект, приуроченный к 80-летию со дня основания учреждения.

Вблизи перекрытого участка будут установлены временные знаки. Водителей просят иметь в виду эти ограничения.

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