Ради концерта филармонии в Омске перекроют Юбилейный мост

Движение приостановят на участке улицы Ленина от улицы Щербанева до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост и автодорогу, соединяющую улицы Ленина и Лермонтова.
Ограничение движения будет действовать с 23 часов 16 августа до 4 часов 17 августа 2020 года.
В мэрии Омска объяснили, что в это время на улице Ленина будет проходить видеосъемка Омского академического симфонического оркестра. Омская филармония готовит творческий проект, приуроченный к 80-летию со дня основания учреждения.
Вблизи перекрытого участка будут установлены временные знаки. Водителей просят иметь в виду эти ограничения.