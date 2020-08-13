Прибыль МегаФона весной 2020 увеличилась на треть

«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли, – отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. - Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь. При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции – исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов».